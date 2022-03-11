Tv8 Survivor Ekstra Yorumcusu Semih Öztürk Kovuldu Mu?
Survivor Extra'da 2 gündür yayında bulunmayan Semih Öztürk, merak konusu oldu! Semih hem sosyal medya hesaplarından aktifliği kesti hem Twitter'dan hem Instagram'dan 2 gündür paylaşım yapmıyor. Semih hakkında Extra masası da bir açıklama yapmadı. Takipçileri Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra Masasından konulduğunu iddia ettiler.
MAGAZİN 11.03.2022, 11:14 11.03.2022, 13:20
Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'da yaptığı "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" paylaşımından Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü. Öztürk'ün dün akşamki programa çıkmaması da Matur'un paylaşımından dolayı olduğu ileri sürüldü.
Ütopya programında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti, 6 yıllık birlikteliğin ardından 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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