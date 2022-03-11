Tv8 Survivor Ekstra Yorumcusu Semih Öztürk Kovuldu Mu?

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'da yaptığı "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" paylaşımından Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü. Öztürk'ün dün akşamki programa çıkmaması da Matur'un paylaşımından dolayı olduğu ileri sürüldü.

Ütopya programında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti, 6 yıllık birlikteliğin ardından 2020 yılında nikah masasına oturmuştu.