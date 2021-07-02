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TÜRKİYE’NİN YERLİ MARLİYN MONROE’SU “MELİKE AKDAĞ”

Güzel oyuncu Melike Akdağ Hollywood’un efsane yıldızı Marliyn Monroe’ye benzerliğiyle dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN YERLİ MARLİYN MONROE’SU “MELİKE AKDAĞ”

Çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan ve rol aldığı dizilerde sergilediği başarılı performansıyla yerli Marliyn Monroe olarak anılmaya başlanan Melike Akdağ, başarışı oyunculuğunun yanı sıra büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

MELİKE AKDAĞ KİMDİR?

Melike Akdağ 17/05/1999 yılında Kütahya / Tavşanlı’da ailenin ilk göz ağrısı olarak dünya geldi. Bir erkek, birde kız kardeşi bulunan ve Tavşanlı Anadolu İ.H.L mezunu olan Melike Akdağ 2018 yılında İstanbul’a yerleşti.

İlk ve orta öğretimde bir çok tiyatro oyunlarında önemli karakterleri canlandıran Melike Akdağ, oyunlarda sergilediği başarılı performansıyla hem hocasının, hemde oyunu izlemeye gelenlerin beğenisini kazandı.

Çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculuğa profesyonel olarak adım atmak için bir çok ünlü hocalardan oyunculuk ve diksiyon dersleri aldıktan sonra bir çok başarılı Dizi, Sinema ve reklam filmlerinde yer alan Melike Akdağ, oynadığı projelerdeki başarılı performansıyla, birlikte çalıştığı yönetmenlerden tam not aldı.

En büyük hayalinin yurt dışında Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etmek olduğunu belirten Melike Akdağ, oyunculuktaki hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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