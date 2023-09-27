Türkiye Televizyonlarının En Güzel Gülen Kadını Afra Saraçoğlu

EN GÜZEL KİM GÜLÜYOR

KızlarSoruyor, Türk televizyon dünyasının en güzel gülümseyen kadın oyuncusunu belirlemek için düzenlediği anketle büyük ilgi gördü. Toplamda 8961 oy kullanılan bu anket, genç yaşlarına rağmen kariyerlerinde büyük başarılara imza atan yetenekli oyuncuların gülüşlerini öne çıkardı.

Türkiye'nin En Güzel Gülen Kadın Oyuncusu Seçildi!

KızlarSoruyor, Türk televizyon dünyasının en güzel gülümseyen kadın oyuncusunu belirlemek için düzenlediği anketle büyük ilgi gördü. Toplamda 8961 oy kullanılan bu anket, genç yaşlarına rağmen kariyerlerinde büyük başarılara imza atan yetenekli oyuncuların gülüşlerini öne çıkardı.

Sıradan bir fotoğrafında bile gülüşüyle sıcaklığı ve samimiyeti yansıtarak, milyonlarca insanın yüreğini kazanan gülüş hangisi?

Dizilerin renkli dünyasında her an göz kamaştıran güzellikleri ve başarılarıyla öne çıkan bu oyuncular, sadece oyunculuklarıyla değil, aynı zamanda içtenlikleri ve pozitif enerjileriyle de izleyicileri etkiliyorlar.

Gülüşleriyle hem kamera karşısında hem de sosyal medya platformlarında milyonlarca insanın yüreğini kazanan bu kadınlardan "En Güzel Gülen Kadın Oyuncu" kimdir diye sorulan ankette, toplam 2486 kişinin oyunu alan Afra Saraçoğlu birinci sırada yer aldı. Yalı Çapkını dizisinin güzel starı dizide çok gülmese de güldüğü zaman dünyayı aydınlatan kadınlardan. Saraçoğlu, oyların %28'i ile masumiyetin ve enerjinin temsilcisi olarak Türkiye'nin En Güzel Gülen Kadın Oyuncusu seçildi.

Gülünce bizim de yüzümüzü güldüren, gülüşünün ışığıyla aydınlandığımız ünlü güzel Afra Saraçoğlu!

Onu takip eden isimler ise büyük bir rekabete sahne oldu. Oyların %22'sini toplayarak ikinci sırayı elde eden Ayça Ayşin Turan, gülüşüyle sıcaklık ve dostluk ifadesi olmayı başardı. Üçüncü sırayı ise magazin haberlerinin başlıklarından inmeyen zarafetin ve çekiciliğin ta kendisi Hande Erçel aldı. Demet Özdemir ve Sıla Türkoğlu ise oyların yüzde onunu paylaşarak dördüncü sırayı oluşturdular.

Anketin son iki sırasında ise, televizyonun çocuk oyuncularından, Ya Çok Seversen’de Kerem Bursin’in partneri olan Hafsanur Sancaktutan %8 oy oranıyla yer alırken, Kan Çiçekleri dizisiyle kalplere yerleşen Yağmur Yüksel %3 oy oranı ile ankete katkıda bulundu.

Bu büyük başarıya imza atan Türk kadın oyuncular, güzellikleri ve içten gülüşleriyle sadece ekranlarda değil, izleyicilerin kalplerinde de taht kurmaya devam ediyorlar.

KızlarSoruyor olarak, bu anketi düzenleyen ve oy kullanan herkese teşekkür ediyor, Türkiye'nin en güzel gülen kadın oyuncusu Afra Saraçoğlu'nu tebrik ediyoruz.

Anket sonuçları:

Afra Saraçoğlu %28

Ayça Ayşin Turan %22

Hande Erçel %19

Demet Özdemir %10

Sıla Türkoğlu %10

Hafsanur Sancaktutan %8

Yağmur Yüksel %3