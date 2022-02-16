Turabi'den Nisa'ya Destek "Dizilerden Daha Heyecanlı"

Survivor All Star'ın renkli ve başarılı yarışmacısı Nisa Bölükbaş, performansı kadar özel hayatı ile de ada hayatında merak konusu.

Sercan Yıldırım'ı red eden Nisa, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve Yeni sevgilisi Ogeday ile aynı adada.

Fan sayfalarından gelen bir soruyu Turabi Çamkıran samimi bir açıklamada bulunarak; .

"Hatta anlamıyorum "ilişkiye çevirdiniz" diyenler var. Ne güzel işte. Ben mesela çok merak ediyorum o olayları. Yarışmacıların müsade ettiği kadar o konularda konuşulsun. Bence çoğu diziden heyecanlı ve ayrı renk survivora."