Tuğkan'ın Beklenen Albümü 'Karışıyorum' Nihayet Yayınlandı!

Tuğkan, sonunda beklenen albümü "Karışıyorum"u 15 Eylül'de ST Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Yedi aylık bir bekleyişin ardından, Tuğkan albümüyle manevi bir zafer kazanmış gibi hissediyor. "Ülkede yaşanan yer yer felaketler, geneliyle hiç iyi olmayan ve güldüremeyen suni gündem sayesinde devamlı ertelendi" diye belirtiyor.

"Karışıyorum" Her Anlamda Karışıyor

"Karışıyorum'u açmak icap ederse, birçok anlamda karışıyorum aslında," diyor Tuğkan. Sanatçı, bu albümle hayatımıza, aşk hikayelerimize ve hatta müzik sektörüne karışıyor. "Albümü bir mavi tik olarak düşünebilirsiniz sektörel açıdan," ekliyor.

Albümün Detayları: Kendi Eserleri ve Profesyonel Üretim

Albümde yer alan dört parça; "Buzdan Kraliçeler", "Kaybetmekten Deli Gibi", "Gitmelisin" ve "Yoksun Ya", tümüyle Tuğkan'ın kaleminden çıkmış. Albümün düzenlemesi ve prodüktörlüğü Cem Şahin, Furkan Karadeniz ve Tuğkan tarafından yapıldı; mix'ini Erim Arkman & mastering'ini Evren Arkman gerçekleştirdi.

Stüdyo Hikayesi: Kilyos'tan Dünyaya

Tuğkan, orkestra arkadaşları ve prodüktörleri Furkan Karadeniz ve Cem Şahin ile birlikte albümü Cem'in Kilyos'taki evinde hayata geçirdi. "Çok eğlenceli saatlerimiz oldu yeri geldi gerildik de ama hepsi işin iyi olması içindi sonuçta," diye anlatıyor Tuğkan.

Tuğkan’dan Son Sözler: "Umarım Severek Dinlediğiniz Bir Albüm Olur"

Tuğkan, albümüyle ilgili son düşüncelerini "Sağlıcakla kalın umarım severek dinlediğiniz bir albüm olur" şeklinde ifade ediyor.

Şüphesiz "Karışıyorum", Tuğkan’ın müzik kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yeni albüm, sanatçının yalnızca müziğini değil, aynı zamanda duygu ve düşüncelerini de bizimle paylaştığı bir eser olarak ön plana çıkıyor.