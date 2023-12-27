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Tuğçe Şen: İşimden Vazgeçemem

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Tuğçe Şen: İşimden Vazgeçemem
Televizyon ekranlarının ünlü gezgini ve seyahat yazarı, Midway Ajans Kurucusu Tuğçe Şen, yakın dostlarıyla Sefahat Meyhasinde doğum gününü kutladı.

Televizyon ekranlarının ünlü gezgini ve seyahat yazarı, Midway Ajans Kurucusu Tuğçe Şen, yakın dostlarıyla Sefahat Meyhasinde doğum gününü kutladı.

Evo holding sahiplerinin başta olmak üzere birçok iş insanı ve ünlünün katıldığı doğum gününde katılanlar eğlenceyi zirvede yaşadılar.

Yaptığı gezi programları ile Türkiye’yi karış karış gezen Tuğçe Şen, işimden vazgeçmem gezmeyi seviyorum ifadesinde bulundu.

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Misafirlerin ısrarla yaşını sorması üzerine ünlü isim Tuğçe Şen “Ne olursa olsun ne zorluklarla karşılaşsam da, üzülsem de, içimde fırtınalarda kopsa sadece gülüyorum ve gülümsüyorum. Bu yüzden genç kalıyorum yaşımı ne yapacaksınız” diyerek ustaca yaş sorusunu bertaraf etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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