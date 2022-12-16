TUĞBA ÜNAL SERGİ GÜNÜ EN BÜYÜK DESTEKÇİM GENCEBAY AİLESİ

Başarılı şarkıcı Tuğba Ünal geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan Bravo'da konser vereceğini söyleyen ve toplantıya geldiğini dile getiren şarkıcı, daha sonra Türkiye'de ilk kez Metropol İstanbul'da görücüye çıkan 'The NBA Exhibition” deneyim sergisi gezmeyi ihmal etmedi. Düzenli spor yaptığını dile getiren ve gazetecilere gazetecilere bahseden Ünal, yakında söz müziği kendisine ait 'Sensiz Olmaz' adlı şarkısının çalışmalarını bitireceğini ve klip çekeceğini söyledi. Ünal; "Yeni şarkı çalışmalarım sürüyor. Bu süreçte sevgili Orhan Gencabay'ın eşi Sevim Gencabay bana çok destek oldu." dedi.