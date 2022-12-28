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TUĞBA ÜNAL'dan ALIŞVERİŞ GÜNÜ
MAGAZİN 28.12.2022, 12:29
Güzel şarkıcı Tuğba Ünal geride bıraktığımız günlerde Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Güzel havanın tadını alışveriş yaparak çıkarak ünlü şarkıcı, kendisini fark eden gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Farklı ve spor tarzıyla dikkat çeken Ünal, 'Sensiz Olmaz' adlı yeni şarkısının provalarını bitirdiğini ve 14 Şubat'ta çıkaracağını söyledi. Tuğba Ünal, bu süreçte yeni sürprizlerin olacağının da altını çizdi.
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