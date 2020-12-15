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Tuba Ünsal'ın dolabı Kanyon Yeni Yıl Hediye Pazarı'nda

Tuba Ünsal, ay sonuna kadar devam eden Kanyon Yeni Yıl Hediye Pazarı’nda en sevdiği kıyafetlerini, Givin iyilik platformu ile SMA’lı çocuklar için satışa çıkarıyor.

Tuba Ünsal'ın dolabı Kanyon Yeni Yıl Hediye Pazarı'nda

Etkinlikte benzersiz stiliyle fark yaratan Tuba Ünsal’ın gardırobundaki en güzel parçalar, “SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği” yararına satışa sunulacak. Givin.co web sitesi üzerinden online olarak alınabilecek kıyafetlerin satışından elde edilecek gelir, SMA’lı çocukların medikal cihaz ihtiyaçlarına destek için kullanılacak.

Tuba Ünsal’ın kendi dolabından seçtiği ayakkabı, çanta ve aksesuarlarını alarak iyiliğin bir parçası olmak isteyen herkes, 31 Aralık tarihine kadar Kanyon Yeni Yıl Hediye Pazarı’nı ziyaret edebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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Tuba ÜnsalKanyon Yeni Yıl Hediye PazarıMagazin
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