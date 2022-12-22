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Trans Tiktok Fenomeni Mika Can Raun Kancayı Kısmetse Olur'daki Damat Adaylarına Taktı
Trans tiktok fenomen Mika Can Raun, "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programına katılıyor. Programdaki damat adaylarını çok beğendiğini açıklayan Mika, gelin adaylarını beğenmediğini ifade etti.
MAGAZİN 22.12.2022, 16:41 22.12.2022, 17:02
Raun yaptığı paylaşımda programdaki kadınları eleştirdi. Erkekleri yakışıklı bulduğunu belirten ünlü fenomen, "Benim acil gitmem lazım" dedi.
Mika Can Raun Kimdir
2001 doğumlu olan Mika Can Raun, çektiği tiktok ve youtoube videolarıyla meşhur oldu. Estetiklere milyonlar harcadığını belirten Raun, dudak dolgusu, burun estetiği, çene törpülemesi ve alın düzeltme gibi estetik operasyonlar geçirdiği ortaya çıktı.Fenomen Mika Raun, son olarak geçirdiği cinsiyet geçiş operasyonuyla ve bambaşka birine dönüştü.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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