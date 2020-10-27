TOPLANTI ZAMANI

Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde DasDas Sahne'de toplantı yapan yakışıklı oyuncu, mekan çıkışı gazetecilere poz vererek ayaküstü sohbet etti. Atiye'deki performansıyla göz dolduran Metin Akdülger," Şu anda anlaştığımız yeni bir proje yok, zaten olsa saklamam söylerim. Onun dışında sağlıklı beslenmeye çalışıyorum ve düzenli spor yapıyorum.Pandemi malum kendimizi korumaya çalışıyoruz." dedi. Başarılı oyuncu daha sonra AVM'deki spor mağazaları gezerek alışveriş yaptı.

EMRE AŞIK

TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUM

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla buluşan Emre Aşık, gazetecilere poz verip sohbet etmeyi ihmal etmedi. Eşi Yağmur Aşık ile boşanma arifesinde olan eski Milli Futbolcu,” Bu olaylar biraz beni geriye çekti, açıkcası yoruldum biraz. Şimdi yeni yeni toparlanmaya çalışıyorum. Onun dışında çocuklarımla vakit geçiyorum” dedi. Spor hayatı hakkında da konuşan Emre Aşık, içinde bir aslan yattığını da dile getirerek,” İleride tabiki de Galatasaray adına birşeyler yapmak isterim. Onun için çabalıyorum” dedi.