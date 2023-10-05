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Tiyatroya anne-kız desteği

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Tiyatroya anne-kız desteği
Oyuncu Melis İşiten, önceki gün kızı Ada Kaygılaroğlu ile birlikte Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Eski eşi Uraz Kaygılaroğlu’nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye gelen anne kız, oyuna tam destek verdi. Anne kızın neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Ada Kaygılaroğlu’nun oyun öncesi objektiflere poz verirken babama her zaman tam destek veriyorum ve ona bu kalbi gönderiyorum demesi gülüşmelere sebep oldu.

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