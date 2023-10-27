  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Tiyatro öncesi alışveriş

Tiyatro öncesi alışveriş

Yayınlanma:
Tiyatro öncesi alışveriş
​​​​​​​Ekranlardan tiyatro sahnelerine geçiş yapan güzel ve başarılı oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Yakın arkadaşlarıyla geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı oyuncu, daha sonra soluğu Cantinery’de aldı. Burada öğlen yemeği yiyip yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde keyifli vakit geçiren Pelin Karahan, ‘’Tiyatromuz ‘Şaşırt Beni’ son gaz devam ediyor, iş güç koşturuyoruz, çocuklar ev derken fırsat buldukça değerlendirmeye çalışıyorum’’ dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncunun, AVM tarzı ve stili dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Nilperi Şahinkaya'dan hızlı alışveriş
Nilperi Şahinkaya'dan hızlı alışveriş
​​​​​​​Etkinlik günü
​​​​​​​Etkinlik günü
Rengarenk Gülben Ergen
Rengarenk Gülben Ergen
Yalı Çapkını'ndan Şok Aşk Bombaları: Hangi Oyuncular Gerçekte de Birlikte?
Yalı Çapkını'ndan Şok Aşk Bombaları: Hangi Oyuncular Gerçekte de Birlikte?
Emir Can İğrek Savaşa Hayır Dedi
Emir Can İğrek Savaşa Hayır Dedi
Protesto değil, keyfimden
Protesto değil, keyfimden
İynemli Ailesinde Şok Olay: Darp ve Uyuşturucu İddiası!
İynemli Ailesinde Şok Olay: Darp ve Uyuşturucu İddiası!