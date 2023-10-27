Tiyatro öncesi alışveriş

Yakın arkadaşlarıyla geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı oyuncu, daha sonra soluğu Cantinery’de aldı. Burada öğlen yemeği yiyip yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde keyifli vakit geçiren Pelin Karahan, ‘’Tiyatromuz ‘Şaşırt Beni’ son gaz devam ediyor, iş güç koşturuyoruz, çocuklar ev derken fırsat buldukça değerlendirmeye çalışıyorum’’ dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncunun, AVM tarzı ve stili dikkatlerden kaçmadı.