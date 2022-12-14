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Teşkilat Dizisinde Deniz Baysal'ın küçüklüğünü Oynayan Oyuncu Benzerliği İle Şaşırttı
Deniz Baysal'ın küçüklüğü ve Teşkilat dizisinde Zehra Balaban karakterinin kızı Yağmur'u oynayan Ela Naz Koçak'ın benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Büyük benzerliği gören Deniz Baysal da hikayesinde "Bu nedir yahu" yazarak şaşkınlığını dile getirdi.
MAGAZİN 14.12.2022, 17:56
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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