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Teoman Tatilde Bol Bol Spor Yapıyor

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Teoman Tatilde Bol Bol Spor Yapıyor
Öğlen saatlerinde Zorlu AVM’de tek başına alışverişe çıkan Teoman, ‘’yılbaşı öncesi alışverişe çıktım, 20 gün tatilim var bu süreci spor yaparak geçiriyorum, sahne enerjisi için fit olmak şart saatlerce süren sahneler yorucu olabiliyor’’ ifadelerini kullandı.

Türk Rock Müziği’nin başarılı isimlerinden Teoman, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde Zorlu AVM’de tek başına alışverişe çıkan Teoman, ‘’yılbaşı öncesi alışverişe çıktım, 20 gün tatilim var bu süreci spor yaparak geçiriyorum, sahne enerjisi için fit olmak şart saatlerce süren sahneler yorucu olabiliyor’’ ifadelerini kullandı.

Neşeli ve keyifli halleri ile etrafına gülücükler saçan başarılı sanatçının, renkli spor tarzı ise dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlere iyi çalışmalar dileyen Teoman, daha sonra aracına binip AVM’den ayrıldı.

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