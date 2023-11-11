Telaşlı Bengü

Güzel şarkıcı Bengü, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Tarzı ve telaşlı tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, neredeyse AVM’deki bütün mağazaları dolaştı.

Sahne yoğunluğundan alışverişi tek güne sığdırdığını söyleyen Bengü, “Konser programımız çok yoğun. İnanın hiç zamanım kalmıyor. Ya sahnedeyim, ya ailemleyim. Eksiklerimiz vardı onları tamamlamak için bugünü ayırdım. Her şey olması gerektiği gibi güzel gidiyor” dedi.