Taro Emir Tekin: Her şey harika gidiyor

‘Yalı Çapkını’ dizisinde ‘Kaya’ rolüne can veren başarılı oyuncu, Taro Emir Tekin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerine göz gezdiren yakışıklı oyuncu, daha sonra öğlen molası vermek için Parle restorana geçti.

Burada annesi Şevval Sam ile buluşup keyifli dakikalar geçiren Taro Emir Tekin, yemek yiyip kahve içtikten sonra sete yetişmek için restorandan ayrıldı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren yakışıklı oyuncu, ‘’her şey harika gidiyor arkadaşlar sete yetişmem gerek onun için koşturuyorum’’ dedi.

Taro Emir Tekin’in siyahlar içindeki spor tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.