  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Taro Emir Tekin: Her şey harika gidiyor

Taro Emir Tekin: Her şey harika gidiyor

Yayınlanma:
Taro Emir Tekin: Her şey harika gidiyor
‘Yalı Çapkını’ dizisinde ‘Kaya’ rolüne can veren başarılı oyuncu, Taro Emir Tekin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

‘Yalı Çapkını’ dizisinde ‘Kaya’ rolüne can veren başarılı oyuncu, Taro Emir Tekin, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerine göz gezdiren yakışıklı oyuncu, daha sonra öğlen molası vermek için Parle restorana geçti.

Burada annesi Şevval Sam ile buluşup keyifli dakikalar geçiren Taro Emir Tekin, yemek yiyip kahve içtikten sonra sete yetişmek için restorandan ayrıldı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren yakışıklı oyuncu, ‘’her şey harika gidiyor arkadaşlar sete yetişmem gerek onun için koşturuyorum’’ dedi.

Taro Emir Tekin’in siyahlar içindeki spor tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Çağla Altunkaya Göz Kamaştırdı
Çağla Altunkaya Göz Kamaştırdı
Süperstar Fırtına Estirdi
Süperstar Fırtına Estirdi
Demet Akalın'dan Yakın Arkadaşına Doğum Günü Sürprizi
Demet Akalın'dan Yakın Arkadaşına Doğum Günü Sürprizi
Deniz Işın Tiyatro Dizi Seti Asasında Koşuyor
Deniz Işın Tiyatro Dizi Seti Asasında Koşuyor
Merve Dizdar Göz Kamaştırdı
Merve Dizdar Göz Kamaştırdı
Cansu Dere'nin Yabancı Hayranları
Cansu Dere'nin Yabancı Hayranları
Melisa Döngel Alışverişte
Melisa Döngel Alışverişte