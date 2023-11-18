Tarkan'ın Gizemli Hastalığı: Ünlü Sanatçı Tarkan'ın Beklenmedik Hastalık Mücadelesi!

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Tarkan, son zamanlarda sadece şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Kazakistan'da vereceği konser öncesinde yaptığı bir açıklama, hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü. Ünlü sanatçı, simetri hastalığı ile mücadele ettiğini itiraf etti.

Konser Provasında Ortaya Çıkan Gerçek

Tarkan, konser provası sırasında sahnede bir hoparlörü düzeltirken, "Ah benim bu simetri takıntım" şeklinde bir not ile sosyal medyada bu anı paylaştı. Bu paylaşım, sanatçının simetri hastalığı ile mücadele ettiğini gözler önüne serdi.

Simetri Hastalığı Nedir?

Simetri hastalığı ya da asimetrifobi, bireylerin simetriye aşırı derecede takıntılı olmalarını ifade eden bir durumdur. Bu hastalık, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile benzer özellikler taşır. Sürekli el yıkama, düzenleme ve simetri arayışı gibi davranışları içerir. Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Tarkan'ın Mücadelesi ve Farkındalık Yaratması

Tarkan'ın bu hastalıkla mücadele ettiğini açıklaması, pek çok insanın bu konuda daha fazla bilinçlenmesine ve farkındalık yaratmasına yardımcı oldu. Simetri hastalığı, toplumda genellikle göz ardı edilen ve yeterince anlaşılmayan bir durum. Tarkan'ın bu hastalıkla ilgili açıklamaları, konuya dikkat çekerek, bu hastalığa sahip bireylerin daha fazla anlaşılmasına ve desteklenmesine olanak sağlıyor.