Survivor Yorumcusu Semih Bazı İsimlerin Neden Best Of'a Çıkamadıklarını Eleştirdi

Son haftalarda performansı fazlasıyla yükselen ve takımının en başarılı yarışmacılarından olmasına rağmen best of'a giden oyunlarda takımı tarafından ön plana çıkarılmayan Anil Berk hakkında konuşan Semih Öztürk, "Lafi evirmeden çevirmeden söyleyin. Anıl neden çok başarılı olmasına rağmen Best Of'a çıkamıyor? Kim çıkartmıyor ? Neden çıkartmıyor?" ifadelerini kullandı.