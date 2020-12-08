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Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?

Survivor yarışmacısı Hikmet kimdir? Hikmet Tuğsuz biyografi Hikmet Tuğsuz özel hayatı

Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kimdir?

Türkiye-Yunanistan formatı ile ekranlara gelen Survivor 2019'un iddialı ve hırslı isimlerinden olan Hikmet Tuğsuz ile ilgili bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşları ile ilgilenen survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un hayatına ilişkin detaylar.

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.

Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yapıyor.

Türkiye-Yunanistan formatı ile ekranlara gelen Survivor 2019'un iddialı ve hırslı isimlerinden olan Hikmet Tuğsuz ile ilgili bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşları ile ilgilenen survivor 2019 yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un hayatına ilişkin detaylar.

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