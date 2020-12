Survivor Rıfat Özkök kimidir?

Rıfat Özkök profesyonel vücut geliştirmeci, bireysel antrenör ve motivasyon koçudur. Spora futbol ile başlayıp 11 yıl oynamıştır. Daha sonrasında ise vücut geliştirmeye yönelmiştir. Sporcu bir ailede doğması onun da bu kadar başarılı bir sporcu olarak yetişmesinde büyük pay sahibidir. Adnan Menderes Üniversitesinden mezundur. Vücut geliştirme, fitness ve piloxing alanında uzmanlaşmış ve bu alanlarda elde ettiği başarıların ardından dersler vermeye başlamıştır. İstanbul’da hatrı sayılır, bir çok fitness kulübünde çalışıp, fitness eğitmeni olarak dersler vermiştir. Piloxing antrenmanları hakkında kısa bir bilgi; az materyal ile yapılabilen ve maksimum kalori yakımını hedefleyen hareketler bütünü diyebiliriz. Tam anlamıyla yapılan bir Piloxing antrenmanı bütün kas liflerinizi zorlayacak potansiyele sahiptir. Rıfat Özkök bu antrenman çeşidini kendi tarzına uygun bir şekilde uyarlayarak 'Sparta Workout' adında farklı bir antrenman programı hazırlamış ve öğrencilerine bu antrenman modelini uygulatmaktadır. 'Sparta Workout' antrenman modelini şu an İstanbul'da hatrı sayılır Fitness Merkezlerinde vermektedir. Motivasyonun en uç noktalarında yaşandığı bu modelde maksimum kas yıkımı ve kalori yakımı hedeflenmiştir. Ayrıca, kendine has yöntemiyle insanları başarmak istediği noktaya önce psikolojik olarak hazırlayıp, sonrasında kısa zamanda başarıya ulaştırmasıyla bilinir. Standart dışı istenilen fizikleri kendisiyle çalışarak yapmak ve sonuca ulaşmak mümkündür. Türkiye’de 3 ayrı şampiyonada yarışmıştır. Ama hakkı olanı alamamıştır. Bu durum onu daha fazla başarma isteğine sürüklemiştir. 2014 ocak ayında Men’s Health dergisi tarafından Türkiye’nin en iyi fiziği seçilmiştir.(Best Body)

2015 yılında katıldığı WABBA Dünya Şampiyonasında Body-Fitness Dünya Şampiyonu olmuş ve Mr. Universe(Bay Kainat) ünvanını alıp başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Çeşitli dergilere kapak, danışmanlık ve bazıları içerisinde de röportaj vermiştir. Ayrıca yine Tv’de çeşitli programlara katılmıştır. Men’s Fitness dergisine 2.5 yıl, Rixos Premium Bodrum Otele de 3 yıl danışmanlık yapmıştır. My Club, Jatomi Fitness, Mac Club, Zone Club, Rixos Hotel, Golden Savoy, Sportial Club gibi bir çok kulüp ve otel ile çalışıp ayrıca danışmanlık yapmıştır.

Temmuz 2016 Men’s Fitness dergisine kapak olmuştur. 2019 yılında Los Angeles/California’da düzenlenen WBFF ‘de Muscle ve Fitness kategorilerinde 2 ayrı madalya kazanarak Pro-Kart almış ve Pro Fitness Model ünvanını kazanmıştır.