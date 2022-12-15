Survivor Ogeday Ve Nisa Ayrılığında Şok Aldatma İddiası

Survivor Ogeday'ın evinde başlayan büyük kavga geri adım atilmayacak ayrılığa kadar gidiyor. İddialara göre 2 gün konuşmama kararı alan ve ardından Nisa, Ogeday'la olan ilişkisini devam ettirip ettirmeme arasında gidip geliyor. Nisa ve Ogeday'ın arasındaki son bardağı taşıran damla ise Nisa'nın Ogeday'ın telefonunu karıştırmasıyla ve başka kızla samimi konuşmasıyla başlıyor. Bu durumun etkisinde kalan Nisa gördüğü mesajlaşma yüzünden sinir krizi geçirip evden ayrılıyor ve ikili ilişkilerine son veriyor..