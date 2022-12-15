Son Dakika
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır
Survivor Ogeday Ve Nisa Ayrılığında Şok Aldatma İddiası
Geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini sonlandıran Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı ikilisinin ayrılma nedeni ortaya çıktı!
MAGAZİN 15.12.2022, 14:19 15.12.2022, 15:46
Survivor Ogeday'ın evinde başlayan büyük kavga geri adım atilmayacak ayrılığa kadar gidiyor. İddialara göre 2 gün konuşmama kararı alan ve ardından Nisa, Ogeday'la olan ilişkisini devam ettirip ettirmeme arasında gidip geliyor. Nisa ve Ogeday'ın arasındaki son bardağı taşıran damla ise Nisa'nın Ogeday'ın telefonunu karıştırmasıyla ve başka kızla samimi konuşmasıyla başlıyor. Bu durumun etkisinde kalan Nisa gördüğü mesajlaşma yüzünden sinir krizi geçirip evden ayrılıyor ve ikili ilişkilerine son veriyor..
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 15.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 14.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 13.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 12.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 11.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 10.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 15 Aralık 2022
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:04
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4