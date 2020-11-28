Survivor Nisa ve Barış'tan aşk açıklaması...

Survivor yarışmasında tanışıp yarışma sonrasında ilişki yaşayan Nisa ve Barış öpüşme videoları yayınlandıktan sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptılar.

İlişkilerini kabul ettiler. Aileler tarafından onaylanan bir ilişiki olduğunu ve bu videoyu çeken kişi ile yargıda hesaplaşacaklarını sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaparak duyurdular..

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’ndan ortak açıklama

''Güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz, birbirimizi çok seviyoruz...

İlişkimizi yakın çevremiz ve ailemiz biliyor ve destekliyor.

Bizim videomuzu çeken kişi yargı önünde bunun cezasını ödeyecek.

Dileriz arkadaş kazığı yemezsiniz!

İlişkiler ekran önünde değil, kalplerde yaşanmalı...