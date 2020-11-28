Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
İstanbul'da okul öncesi eğitim uzaktan yapılacak
İstanbul'da okul öncesi eğitim uzaktan...
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması...
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 103 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 30...
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması imzalandı
İETT ile özel halk otobüsü...
ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer aşısının sevkiyatına başladığı iddiası
ABD'nin United Airlines uçaklarıyla Pfizer...

Survivor Nisa ve Barış'tan aşk açıklaması...

Survivor Nisa ve Barış'tan aşk açıklaması...

Survivor yarışmasında tanışıp yarışma sonrasında ilişki yaşayan Nisa ve Barış öpüşme videoları yayınlandıktan sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptılar.

İlişkilerini kabul ettiler. Aileler tarafından onaylanan bir ilişiki olduğunu ve bu videoyu çeken kişi ile yargıda hesaplaşacaklarını sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaparak duyurdular.. 

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı’ndan ortak açıklama

''Güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz, birbirimizi çok seviyoruz...
İlişkimizi yakın çevremiz ve ailemiz biliyor ve destekliyor.
Bizim videomuzu çeken kişi yargı önünde bunun cezasını ödeyecek.
Dileriz arkadaş kazığı yemezsiniz!
İlişkiler ekran önünde değil, kalplerde yaşanmalı...

Anahtar Kelimeler:
Survivor NisaBarış Murat YağcıNisa BarışSurvivorNisa Barış öpüşmeNisa Ve BarışNisa BölükbaşıNisa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.