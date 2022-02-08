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Survivor Mert ve Sude'nin Anlat Bakalımda Tatlı Atışması!

Survivor All Star 'ın taze aşıkları Mert ve Sude, Anlat Bakalım yarışma kısmında tatlı atışmaları ekran başındakileri tebessüm ettirdi. Aralarındaki buzları eriten Mert ve Sude'nin keyfinin yerinde olması oyunlardaki performanslarına da yansıdı.

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