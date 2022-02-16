Survivor Makbule'den Olay Nisa Paylaşımı! Mert Ve Makbule Arasında Neler Geçti?

Survivor All Starda Mert Ve Sude olayının Türkiye'deki ismi olan 2020 Survivor yarışmacısı Makbuleden İlk defa bu olayla ilgili paylaşım geldi. Bugün yayınlanacak olan bölümde Nisa ve Sude arasında geçen dialogda Nisanin Sudeye Mert Makbuleye Havaalanında seninle buluşmadan 10 saniye önce Seni seviyorum dediğini söyledi. Ve Sudeyi bu olayları görmezden gelmesini suçladı. Makbule bu konuda ilk defa bir paylaşım yaparak sessizliğini bozdu ve Nisa ile çekilmiş olan bir resmini hikaye kısmında paylaşarak bu konuda Nisayı desteklediğini belirtti.