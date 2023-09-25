Survivor All Star 2024 Turabi Çamkıran Bastonla Gündemde!

Survivor All Star 2024 serüvenine katılacak olan Turabi Çamkıran'ın bastonla destek alması dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Herkesin merakla takip ettiği ve iki kez şampiyonluğa ulaşan Turabi Çamkıran, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraf ile gündeme oturdu. Takipçileri bu konuda yorumlarını esirgemedi ve hücum eder tarzda yorumlar yağdırdılar.

Survivor'ın Gözde Yarışmacısı Turabi Sağlık Sorunları ile Gündemde

Uzun süredir çeşitli sağlık sorunları yaşayan ve bu nedenle tedavi görmekte olan Turabi Çamkıran, Survivor 2024 sezonunun en gözde yarışmacılarından biri olarak kabul ediliyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla rakiplerine gözdağı veren Turabi'nin bastonlu hali, izleyicileri ve takipçileri arasında şaşkınlığa yol açtı.

Turabi'nin Hastalığı Nedeniyle Survivor'da Yer Alıp Alamayacağı Merak Konusu

İki kez Survivor şampiyonu olmuş olan Turabi'nin, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu yılki yarışmada olup olmayacağı birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Son dönemde baston kullanması, sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Ancak Turabi, bu iddialara karşılık vermekte gecikmedi.

Turabi Çamkıran'dan Baston İddialarına Yanıt: "İlk Aydan Sonra Alışmaya Başlarım"

Turabi, Instagram hesabı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt olarak, "Bastonla gelmeyeceğim diyenlere kulak asmayın. Aralık ayının ilk haftalarında bastondan kurtulacağım, inşallah" dedi. Fizik tedavi sürecinin iyi ilerlediğini ifade eden Turabi, "Ocak ayında eski sağlığıma döneceğimi doktorum söylüyor. Survivor için ekstra antrenmana ihtiyaç duymuyorum. Ada hayatında bolca vaktim olacak hazırlanmaya. İlk aydan sonra zaten adapte olurum. Eleyemedilerse ne ala, eledilerse de geçmiş olsun. Sağlık her şeyden önemli, ona dikkat edin," diye ekledi.

Bu açıklamalar ışığında, Turabi'nin Survivor 2024 kadrosunda yer alıp almayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi olan ve enerjisiyle tanınan Turabi, eğer yarışmaya katılırsa büyük bir etki yaratacağı kesin. O zaman göreceğiz, bastonla bile olsa Turabi'nin Survivor sahnesine dönüşü nasıl olacak.