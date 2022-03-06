Survivor All Star 2022 Ünlüler ve Gönüllüler Haftalık Ne Kadar Para Alıyor?

Tv100'de yayınlanan haberdeki iddialara göre haftalık en çok ücreti kazanan isimler Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken olurken listedeki bazı diğer isimler ise şöyle sıralandı;

Nisa Bölükbaşı: 10 bin

Ogeday Girişken: 10 bin

Atakan Arslan: 9 bin

Ayşe Yüksel: 9 bin

Batuhan Karacakaya: 9 bin

Nagihan Karadere: 9 bin

Adem Kılıççı: 9 bin

Sema Aydemir: 8 bin

Barış Murat Yağcı: 7 bin

Berkan Karabulut: 6 bin

Merve Aydın: 6 bin

Anıl Berk Baki: 6 bin

Sude Burcu: 5 bin