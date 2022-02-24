"Survivor All Star 2022'nin En Güçlü Kadınları Nisa ve Merve"
Evlenme programıyla adını duyuran Semih Kurtuluş Survivor All Star 2022'nin yakından takip edenler arasında. Sayfasından yaptığı yorumlarla takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merve Aydın ve Nisa Bölükbaş'ı Survivor All Star 2022 de en güçlü kadınları olarak gören Kurtuluş, "Bu survivorda gerçek anlamda güçlü başarılı kadın yarışmacılar kim biliyor musunuz. Merve ve Nisa asla rakip seçmezler hep seçilen taraf olurlar genelde hep seçim sırası hep en son onlarda olur. Ama yinede çıkarlar aslan gibi oynar ve yarışırlar" dedi.
MAGAZİN 24.02.2022, 12:52
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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