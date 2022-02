Survivor All Star 2022'de Yeni Dönem Yeni Kurallar!

Tv8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor All Star 2022'de Acun Ilıcalı'nın Cuma akşamı açıklamış olduğu hızlı elemeler dönemi bu hafta itibariyle başlarken artık haftada 2 farkli SMS oylaması olacak.. 3 hafta boyunca haftada ikişer ismin eleneceği Survivor All Star'ın yayın hayatının da önümüzdeki hafta itibariyle haftada 7 güne çıkması düşünülürken 2 erkek ve 2 kadın yarışmacının birleşmeye kadar dokunulmaz olmasını sağlayacak oyunlar da bu hafta oynanacak. Survivor All Star 28 Mart'a kadar tam anlamıyla ışık hızında ilerlerken sizce birleşmeyi hangi 6 isim göremeyecek?