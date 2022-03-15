Survivor All Star 2022 de Yarışmacılarda Telefon Mu Var?

Dün akşam yemek ödülü kazanan Ünlüler takımı gitmiş oldukları ödül evinde görüntülenirken kamera açısına arka tarafta bir ismin elinde telefon ile girmesi sosyal medyayı karıştırdı. Görüntüdeki ismin kim olduğu tam olarak tespit edilemezken geçtiğimiz günlerde Nagihan'ın da telefon olduğu iddia edilen bir teknolojik cihazı kapatmasının ardından bu görüntülerin de ortaya çıkmasıyla izleyicilerin kafalarında soru işareti oluştu.