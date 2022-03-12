Survivor All Star 2022 de Konseyde Barışın Saçları Oylama Hakkında Bilgi Verdi
Survivor All Star'da dün akşamın esrarengiz görüntüsü! Dün akşam yayınlanan bölümde konsey esnasında Mert oy kullanırken ve sonrasında oylar açılırken izleyicilerin dikkatini Barış'ın saç şekli çekti.. Mert oy kullanırken ekranlara verilen görüntüde Barış'ın saçları kuru ve yukarı kalkık gözükürken Acun Ilıcalı'nın oylari açtığı esnada (arada yaklaşık 45 saniye var) Barış'ın saçlarının ıslak ve yana yatırılmış olması sosyal medyada gecenin çok paylaşılan konularından olurken bugünün konseyinin de Ünlüler konseyi olduğu yönünde iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu.
MAGAZİN 12.03.2022, 15:11
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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