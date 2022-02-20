Survivor All Star 2022 de Atakan Diskalifiye Edilecek!
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022 de talihsiz bir kaza geçiren Atakan, Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edileceği iddia edildi.
Survivor All Star'da Atakan Işıktutan için yolun sonu! Yarışmaya yedeklerden dahil olan ve ilk parkur oyununda omzundan sakatlanan Atakan için dün konseyde açıklama yapan Acun Ilicali yarışmaya devam etmesinin omzunda oluşabilecek hasar riskleri sebebiyle çok zor olduğunu söylerken kararın bu akşam verileceğini açıkladı. Hislerime göre ise Atakan bu akşam yayınlanacak konsey sonucunda sakatlığı sebebiyle diskalifiye edilecek..
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
10
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Şubat 2022
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:44
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:21
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|39
|8. Athletic Bilbao
|25
|35
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Espanyol
|25
|29
|14. Elche
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14