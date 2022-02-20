Survivor All Star 2022 de Atakan Diskalifiye Edilecek!

Survivor All Star'da Atakan Işıktutan için yolun sonu! Yarışmaya yedeklerden dahil olan ve ilk parkur oyununda omzundan sakatlanan Atakan için dün konseyde açıklama yapan Acun Ilicali yarışmaya devam etmesinin omzunda oluşabilecek hasar riskleri sebebiyle çok zor olduğunu söylerken kararın bu akşam verileceğini açıkladı. Hislerime göre ise Atakan bu akşam yayınlanacak konsey sonucunda sakatlığı sebebiyle diskalifiye edilecek..