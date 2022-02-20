Survivor All Star 2022 Birleşme Tarihi Belli Oldu!

Survivor All Star'da Birleşme Partisi tarihi belli oldu.

Survivor'da her sezon geleneksel olarak yapılan Birleşme Partisi'nin bu sezon yayın tarihi 27-28 Mart tarihi olarak belirlendi.

26 yarışmacı ile birlikte yapılacak partiye Türkiye'den gelen konuklar da dahil edilirken izleyici de alınacak..