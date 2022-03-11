Survivor All Star 2022 Bırakan Aycan Yanac Takipçilerine Sitem Etti
Survivor 2022 All Star'ı rahatsızlığı nedeniyle devam edemeyen daha sonrasında Türkiye'ye dönüş yapan Aycan Yanaç, dün gece saatlerinde Instagram hesabının story bölümünden adeta isyan etti!
MAGAZİN 11.03.2022, 11:08
Kendisine "bizi bıraktın" gibi şeyler yazan takipçilerine "Böyle destek verecekseniz, böyle seveceksiniz sevmeyin." dedi..
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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