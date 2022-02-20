Survivor All Star 2022 Aşk Bombaları Gelmeye Devam Ediyor! Nisa ya destek Gelirken Sudeye tepkiler devam ediyor!
Survivor 2019 yarışmacılarından Kaan Güvenilir'den sürpriz iddia!
Survivor All Star'da gündemde kendine uzun süredir yer edinen Mert ve Sude aşkına yönelik Survivor Türkiye Instagram hesabına yorum yapan Sude Burcu ile aynı sezonda yarışmış isimlerden Kaan Güvenilir, "2019'da bazı şahıslar erkek arkadaşım var demişti ama finalde Bodrum'a başkasıyla gelmişti, ben bu seneki olaylara şaşırmıyorum Nisacığım." ifadelerini kullanarak Sude'yi suçlarken Nisa'yı haklı bulduğunu ifade etti.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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