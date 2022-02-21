Survivor 2022 All Star Hangi Günler Yayınlanıyor!
Survivor All Star'ın yayın hayatı bu hafta itibariyle 6 güne çıktı! Kırmızı Oda dizisinin final yapmasıyla final yapmasının ardından Tv8'in yeni haftalık yayın akışında cuma günü de Survivor All Star'ın yayınlanacağı görüldü. Cuma günleri çok yüksek ihtimalle Anlat Bakalım ve ada hayatı kısımlarıyla Survivor ekranlarda olacak.
MAGAZİN 21.02.2022, 15:33 21.02.2022, 15:43
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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|P
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|52
|2. Ümraniye
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|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
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|34
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|24
|33
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
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|24
|31
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|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
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|28
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|24
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|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
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|O
|P
|1. M.City
|26
|63
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|25
|57
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|25
|50
|4. M. United
|26
|46
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|42
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|23
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|39
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|25
|33
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|25
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|11. Leicester City
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|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
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|23
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|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
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|25
|17
|Takımlar
|O
|P
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|57
|2. Sevilla
|25
|51
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|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
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|31
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|30
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|29
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|24
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|20
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