Survivor 2022 All Star'da Sürgün Adası Kalkıyor mu?

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz hafta konseyde yarışmada sürgünün kalkacağı ve yerine daha zorlu bir sistemin geleceğini söylemesinin ardından gelecek sistem merak konusu oldu. Hislerime ve analizlerime göre birleşmeden sonra uygulanacak yeni sistemde yarışmacılar takımlarından ya da adalarından alınıp farklı bir yere götürülmeyecekler fakat dokunulmazlığı kaybeden takımda konseyde aday çıkan isimler o hafta boyunca yarışmada her hafta büyümekte olan takımın kazandığı ödüllerden yararlanamayacaklar ve bu durum da bir nevi yarışmacıyı değil, tüm takımı etkileyecek. Böylece dokunulmazlığı kaybeden takımın konseyde yazdığı isim ödüllerden faydalanamazken oyunlarda oynayacak ve muhtemelen gelecekte aday olacak birçok isim ödülden yararlanamayacağı için o günkü oyunda takıma isteyerek katkıda bulunmayarak takımın da o günkü oyunu kaybetmesine yol açabilecek. Yeni sistemle beraber hislerime göre aday olan isimler değil, genel olarak dokunulmazlıkları kaybeden takımlar çok çok büyük zorluklar yaşayacaklar.