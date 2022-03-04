Survivor 2022 All Star'da Şok Görüntüler! Yarışmacılar Parkur Öncesi Enerji Takviyesi Mi Veriliyor?
Survivor All Star'da dün akşam yayınlanan bölümde tartışmaya yol açan görüntü!
MAGAZİN 04.03.2022, 13:37 04.03.2022, 13:49
Tv8 ekranlarının reyting rekorları kıran Survivor 2022 All Star'da bomba görüntüler!
dün akşam yayınlanan bölümde tartışmaya yol açan görüntü!
Dün akşam yayınlanan İletişim Oyunu esnasında kamera Gönüllüler benchini gösterirken Ogeday'ın yarışmacıların su içtiği iddia edilen mataradan eline kırmızı bir sıvı dökmesi sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
Yapılan yorumlarda yarışmacılara enerji takviyesi verildiği iddia edildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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