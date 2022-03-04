Survivor 2022 All Star'da boks maçı oyunu geliyor!

Survivor All Star 2022 de sızan bilgilere göre ve yapım çalışanlarından bir kişinin paylaştığı story boks maçı olacağı iddiayı güçlendirdi. Ünlüler takımında üç tane boksör var; Adem Kılıççı, Avatar Atakan ve Parviz Abdullayev...

Sosyal medyada çoğu izleyici bu durumun büyük haksızlık yaratacağını ifade etti.