Survivor 2022 All Star'da "Ayı" Polemiğine İt'de Eklendi!
Survivor 2022 All Star'da Yunus Emre kavgalı olduğu Hikmet'e" ayı Ayı" demesi üzerine Acun Ilıcalı, tarafından uyarılmıştı. Bu anların daha öncede eski yarışmacı Turabi Çamkıran'ın, Yiğit Dikmen'e konseyde "it" yazarak konseyde adını yazarak hakarette bulunmuştu.
Survivor konseyde Yunus Emre'nin Hikmet'e "Ayı" demesi gündeme geldi.
Acun Ilıcalı Survivor Yunus Emre'ye sert çıkınca eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi isyan etti. Arzu Dikmen Turabi Çamkıran'ın oğluna "it" dediğini hatırlatarak Acun Ilıcalı'ya kızdı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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