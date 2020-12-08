Survivor 2021 yarışmasında flaşh isimler! Yeni sezonda kimler var?

Survivor 2021 kadrosun da kimler var? Netleşen isimler Cemal Hünal, Öykü Çelik oldu. Survivor 2021'de yer alacağı iddia edilen diğer isimler kimler ?

Hikmet Tuğsuz : Tuğsuz ise geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Tuğsuz, iddiaya göre; 'Eğer bana bu şansı verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.

Celal Sarıgül MasterChef Türkiye 2020 yarışmasından elenen Celal Sarıgül

Hayrettin Karaoğuz 36 yaşındaki oyuncu ve fenomen Hayrettin Karaoğuz'un da Survivor'a katılacağı iddia ediliyor.

Meryem Kasap : Survivor 2020'de de yarışan ancak geçirdiği ağır sakatlık yüzünden yarışmadan çekilmek zorunda kalan Meryem Kasap'ın Survivor 2021'de yer alacağı söyleniyor.

Barış Özbek : Bir dönem Galatasaray forması giyen Barış Özbek'in de adı Survivor ile anılıyor.

Rıfat Özkök: Profesyonel vücut geliştirmeci Özkök'ün de Survivor 2021'de yer alacağı iddialar arasında.