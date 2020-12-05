Survivor 2021 Kadrosunda kimler olacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi ile takip edilen Survivor yarışmasının 2021 kadrosu netlik kazanmaya başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı Cemal Hünal olarak duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla ilk yarışmacıyı açıkladı.

Kadroya daha önce şampiyonlukları olan Turabi Çamkıran'ın da dahil olacağı iddiaları konuşuluyor. Ancak Acun Ilıcalı'dan Turabi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Çekimleri devam eden Materchef programından bazı isimlerin Survivor kadrosuna dahil edileceği söyleniyor. Henüz bu isimerle ilgili bir netlik yok.

Survivor seyircisi yeni sezon yarışmacılarını heyecanla bekliyor.