Survivor 2020 ne zaman bitiyor?

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2020’de rekabetin her geçen gün daha kızışmasıyla birlikte final heyecanı da başladı. Survivor'da geriye 7 isim kaldı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2020 ne zaman bitecek araştırıyor.

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihin Acun Ilıcalı katıldığı bir programda dile getirdi.

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 final tarihinin ise 13-14 Temmuz olduğunu açıkladı. Survivor finalinin İstanbul'da olacağını söyleyen Ilıcalı, “Final İstanbul’da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak” dedi.