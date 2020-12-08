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Survivior 2021 Barış Özbek Kimdir?

Barış Özbek Kimdir? Nereli? Kiminle Evli? Barış Özbek biyografi

Survivior 2021 Barış Özbek Kimdir?

BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss altyapısına geçti. Birçok gurbetçi oyuncu arasında sivrilen Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatarsay’a transfer oldu.

2007-08 sezonunda, Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.

Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.

Trabzonspor'un formasını giyemeden Almanyada kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştır.

 Barış Özbek, Minecan Beyazadam ile evlidir. 

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