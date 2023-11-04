  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Süperstar sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor

Süperstar sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor

Yayınlanma:
Süperstar sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor
Süperstar KerkiSolfej'in organizasyonuyla sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Süperstar KerkiSolfej'in organizasyonuyla sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yaz konserleri kapsamında Türkiye turnesinde yoğun ilgi gören Ajda Pekkan, kasım ayında da sevenleriyle buluşuyor.

Pekkan, 3 Kasım Antalya Açıkhava, 11 Kasım Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 17 Kasım Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde muhteşem şarkılarını sevenleri için seslendirecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Ceren Gündoğdu Avrupa Turnesinde
Ceren Gündoğdu Avrupa Turnesinde
Şahsenem rüzgarı kasırgaya dönüşecek
Şahsenem rüzgarı kasırgaya dönüşecek
Oğuzhan Koç'tan yeni şarkı
Oğuzhan Koç'tan yeni şarkı
Zübeyde Hanım'ı Başkası Canlandırsaydı Çok Kıskanırdım
Zübeyde Hanım'ı Başkası Canlandırsaydı Çok Kıskanırdım
Nur Fettahoğlu doğal Güzelliği İle Dikkat Çekti!
Nur Fettahoğlu doğal Güzelliği İle Dikkat Çekti!
Zuhal Topal: Yeni ve Harika Sürprizlerimiz Yolda
Zuhal Topal: Yeni ve Harika Sürprizlerimiz Yolda
Nocturne ve Hande Erçel'den Merakla Beklenen Kampanya Filmi: #SheIsComing
Nocturne ve Hande Erçel'den Merakla Beklenen Kampanya Filmi: #SheIsComing