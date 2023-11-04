Süperstar sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor
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Süperstar KerkiSolfej'in organizasyonuyla sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
Süperstar KerkiSolfej'in organizasyonuyla sonbahar konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
Yaz konserleri kapsamında Türkiye turnesinde yoğun ilgi gören Ajda Pekkan, kasım ayında da sevenleriyle buluşuyor.
Pekkan, 3 Kasım Antalya Açıkhava, 11 Kasım Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 17 Kasım Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde muhteşem şarkılarını sevenleri için seslendirecek.
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