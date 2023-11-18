Süperstar Fırtına Estirdi

Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan, dur durak bilmediği konser turnesine devam ediyor. KerkiSolfej’in sonbahar konserleri kapsamında farklı illerde sevenleriyle buluşan süperstar, dün akşam Zorlu PSM Sahnesi’nde hafızalardan silinmeyecek bir akşama imza attı.

SÜRPRİZ DÜET

Muhteşem geçen konserde sahneye son zamanların sevilen grupların DKTT’yi sahneyi davet eden Ajda Pekkan, birlikte “Düşünme Hiç” şarkısını düet yaptılar.



Süperstar sahnesinde modacısı Burcu Sedef’in Zorlu PSM için özel tasarladığı iki ayrı kostüm giydi. Yurdumuzun dört bir yanından beklenen yağış ve fırtına öncesinde uyarıda bulunan Süperstar, “ Bir diğer fırtına da bu akşam burada çıkacak. Hazırlıklı olun” sözleriyle adeta fırtına etkisi yaratacak bir sahne performansı sergileyerek muhteşem enerjisiyle de hayranlarını bir an olsun oturtmadı. Konser boyunca Süperstar’a Brezilya’dan gelen özel dansçıları eşlik etti. Dansçılarıyla birlikte sergilediği muhteşem performansının yanı sıra eşsiz yorumuyla da büyük alkış toplayan Ajda Pekkan, böylelikle İstanbul’daki bu sezonun son konserini vermiş oldu. Yıl boyunca yaz, kış demeden tüm Türkiye'yi gezerek milyonlarca hayranıyla buluşmanın mutluluğunu dile getiren Süperstar, “Bu sezonki İstanbul'daki son konserim, şehir dışında olan bir kaç konserim daha kaldı onlarıda bitirdikten sonra 2023’e veda edeceğiz. 2024’de güzel konserlerde tekrar bir araya gelip şarkılarımızı hep bir ağızdan söyleyeceğiz” diyerek sevenlerine teşekkür etti.