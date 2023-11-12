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Süperstar Adana'yı Salladı

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Süperstar Adana'yı Salladı
Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Akdeniz'de, Antalya’dan sonra ikinci rotası Adana oldu.

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Akdeniz'de, Antalya’dan sonra ikinci rotası Adana oldu.

Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Adana Çukurova Üniversitesi Anfi Tiyatro’da sahne alan Ajda Pekkan, kırk beş yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Haftalar öncesinde tüm biletlerin tükendiği konserde mahşeri kalabalığın karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz bir kıyafet ile çıkan Süperstar, için dakikalarca “Beyaz Melek Hoşgeldin” tezahüratları yapıldı.

Eşsiz sahne performansı, muhteşem enerjisi ve büyüleyici yorumuyla söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşatan Süperstar, iki buçuk saat kaldığı sahnede dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez bis yaparak bir kez daha gönülleri fethetti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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