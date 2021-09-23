Stil Sırları Onda !

Stil Danışmanı Şimal Göktaş, yeni nesil büyük isimlerin giyim ve stil şifrelerine sihirli dokunuşlarda bulunmaya başladı.

Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra, moda eğitimleri almaya başlayan 1997 doğumlu stil danışmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da büyük beğeni topluyor. Son dönemlerde ismini hep duymaya başlayacağımız stil danışmanlarından olan Şimal Hanım, Ödüllü Marka Danışmanı Roberto Murat ÖZDEMİR ile birlikte çok güzel sürpriz projelerinin olduğu müjdesini de vermektedir. Yakın zamanda kendisini ekranlarda görmeyi beklediğimiz bir isim kendisi...

Peki bu kadar iddialı bir stil danışmanı, insanların kendi stillerini yaratırken nelere dikkat etmeleri konusunda ne önerilerde bulundu ? Haberimizin devamında önerilerini bizler için açıkladı.

Öncelikle stil yaratmadan evvel, bireylerin vücut şeklini tanıması bilmesi gerekir. Kendi tarzınızı yaratmak için atacağınız ilk adım kesinlikle bu olmalı. Diğer bir önemli detay, aksesuar. Çünkü aksesuar çok farklı algıyı yönetebiliyor. Çarpıcı bir aksesuar tüm kombini baştan yaratma hükmüne sahiptir. Teninize en çok uyan ve sizi güçlü gösterecek parçaları birleştirin ve sizi iyi hissettirecek kombinlere yönelin. Beğendiğiniz, stilinizi yakın gördüğünüz ikonları araştırın ve inceleyin ; çünkü stil oluştururken araştırmak ve gözlem yapmak çok önemli detaylardan biri.