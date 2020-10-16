STAR TV ''SOL YANIM'' YENİ DİZİ DETAYLAR HABERİMİZDE

SOL YANIM YENİ DİZİ

Yeni bir dizi daha ekranlara gelmek için hazırlık yapıyor. Projedeki isimler oldukça dikkat çekici genç oyuncular ve tecrübeli oyuncuları buluşturacak dizinin yapımcılığını BKM yapmaktadır. Yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli üstleniyor. Senaryo Melis Civelek’ait

Dizini konusu ise ;Hikayede; zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra ufak bir mahallede yeni hayatlarına alışmaya çalışan anne ve kızının sırları ile Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine düğümlenmesi yer alıyor. Bir yanda tek başına hayatı öğrenen Serra, diğer yanında ise olağanüstü zenginliğin içinde hesaplara ve sırlara boğulmuş Kutlusoy ailesinin veliahtı Selim…

Yemin dizisinden ayrılan Özge Yağız’ın başrol olarak prime time dizisinde yer almak istediği biliniyor; bir çok diziden gelen teklifi rolünü beğenmediği için kabul etmeyen Özge Yağız’ın BKM Film’den gelen Sol Yanım dizisi kadın başrol oyunculuğu teklifini kabul edeceği düşünülüyor. Özge Yağız 10 Nisan 1997 doğumludur ve 23 yaşındadır. Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde ve No10 Stüdyoda oyunculuk dersleri alan Özge Yağız Yemin dizisi ile ön plana çıkmayı başarmış hatta ünlü olmuştur. Özge Yağız’ın ilk dizisi ise yine bir günlük dizi olan Adını Sen Koy dizisidir. Güzel oyuncu Yemin dizisinden partneri Gökberk Demirci ile aşk yaşamaktadır.