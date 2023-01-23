“SOYADIM CASANOVA’DAN DEĞİL KAZAN OVASI’NDAN GELİYOR”

Dayı Şov’da bu hafta sohbet yine hızlı başladı. Hande Kazanova, soyadının aslında İtalyan gezgin Casanova’dan değil, Rusya’daki Kazan Ovası’ndan ve Kazan Türklerinden geldiğini anlattı. Naz Çağla Irmak ise, Dayı’nın sorusu üzerine, ilk isminin hikâyesini paylaştı. Irmak, Facebook’ta “Çağla Irmak” diye aratınca çok fazla sonuç olduğunu görmesi üzerine kendine yeni bir isim koymaya karar verdiğini söyledi.

“Film hakkında kimse şaka yapmadı”

Neslican Tay’ın tüm Türkiye’ye ilham olan gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Demir Kadın Neslican isimli yeni filminden bahseden Irmak, “Set çok güzel geçti. Bu kadar zor bir süreci anlatan bir setin bu kadar keyifli geçeceğini düşünmezdim. Normalde setlerde çok şaka yapılır ya. Film hakkında kimse şaka yapmadı. Bir kez biri hafif bir şaka yaptı ve anladı ki bu sette şaka yapılmayacak” sözleriyle anlattı.

“Babam, ‘Oh be, kurtulduk’ dedi”

Hande Kazanova, on beş yaşından beri gökyüzüyle ilgilendiğini ve çok meraklı, değişik sorular soran bir çocuk olduğunu anlattı. Çocukluğunun geçtiği Foça’dan ayrılıp İstanbul’a üniversite okumak için gideceği zaman babasının esprili tepkisini, “Tek çocuk olmama rağmen, üniversiteyi kazandığım gün babam ‘Oh be kurtulduk’ dedi” sözleriyle aktardı.

“Sağ çıktım mı acaba?”

Naz Çağla Irmak, dram dozu ağır bir iş olan Kırgın Çiçekler’den nasıl sağ çıktığının sorulması üzerine, “Sağ çıktım mı acaba? Valla bilmiyorum ki, on yedi yaşındaydım zaten başladığımda. Ağlamak bir alışkanlık haline gelmişti. Dizide ağlamayınca evde ağlıyordum” dedi.

Bakkal bile astroloji yorumu soruyormuş

Konu astrolojiye kaymadan sohbet edebildiği kimse olmadığını anlatan Hande Kazanova, “Bakkala gidiyorum ekmek almaya, ‘Yavrucuğum ne olacak bu yengeç burçlarının hali?’ diye soruyorlar. Kuaföre gidiyorum, kuaför soruyor. Ya da en yakın arkadaşlarımdan biri aradığında telefonu ilk açtığında, ‘Bu aralar hiç iyi hissetmiyorum. Gökyüzünde bir şey mi var?’ diye lafa başlıyor” dedi.

“O dönemde bunu dile getirmekte zorlandım”

Kazanova, oyunculuktan astrolojiye geçişiyle ilgili, “Astrolojiyi tercih ettim. Astrolojiyle kendimi buldum bir anlamda” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurtlar Vadisi bitmiş, hemen arkasından birkaç dizinin içerisinde yer aldım. İnsanlar, ‘Onu bıraktın, bu işlerle mi uğraşıyorsun? Ne alaka?” demeye başladılar. O dönemde bunu dile getirmekte zorlandım. Sonra bir gün dedim ki, ‘Hande sen bu işin nasıl olduğunu biliyorsun, nasıl emek verildiğini biliyorsun. Bu işte iyi de olacaksın. Sen yönünü çizdin. Bu senin mesleğin artık. Bunu da göğsünü gere gere söyleyebilmelisin’… Ve söylemeye de başladım.”

“Torpilli lafından çok korkuyordum”

Oyuncu Hülya Gülşen’in kızı olan Naz Çağla Irmak, bu sebeple sektöre girmesinin daha kolay olup olmadığına yönelik soruya, “Ben özellikle o torpilli lafından çok korktuğum için, annemin menajeriyle bile çalışmadım. Kendim menajerlik şirketlerine mail yolladım. Ama yani bir noktada onun arkadaşları, onun kızı olarak beni tanıdığı için belki benim isteğim dışında olmuştur” diye yanıt verdi.

Hande Kazanova’dan canlı yayında 2023’ün burç tahminleri

Gel bakalım Yanıma bölümünde bu hafta Dayı’ya Hande Kazanova eşlik etti ve 2023’te burçları nelerin beklediğini anlattı.